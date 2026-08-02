«Не хочу, чтобы меня избили». Экс-чемпион UFC раскрыл, почему не хочет драться с Пратесом

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман объяснил, почему не хочет проводить поединок со вторым номером рейтинга UFC в весовой категории до 77 кг бразильцем Карлосом Пратесом.

«Честно говоря, я обожаю Карлоса Пратеса. Сейчас он один из моих любимых бойцов. Для меня было бы честью разделить с ним клетку. Но меня это интересует только в случае титульного боя. Я не хочу быть причиной того, что Карлос не будет бороться за титул. И ещё есть внутренний голос, который говорит: «Не хочу, чтобы меня избили, если это не бой за титул», — приводит слова Усмана портал AgFight.