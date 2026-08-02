«Старомодно и глупо». Дана Уайт раскритиковал концепцию «разминочных» боёв в боксе

Президент и глава UFC (Ultimate Fighting Championship) Дана Уайт критично высказался о концепции «разминочных» поединков в боксе, которые не так давно провели британцы Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри.

«Я был где-то в Нью-Йорке, и мне пришло сообщение, что Джошуа дважды побывал в нокдауне в первом раунде. Я не сторонник «разминочных» боёв. Что вообще это означает? Просто старомодно и глупо. Их смысл в том, чтобы просто заработать деньги. И подобные поединки опасны. Что есть, то есть», — приводит слова Уайта журнал The Ring.

Джошуа разделил ринг с албанцем Кристианом Пренгой, одержав победу нокаутом во втором раунде. А Фьюри сразился с поляком Мариушем Вахом, над которым взял верх техническим нокаутом в седьмом раунде.