Жорж Сен-Пьер назвал бой, перед которым испытывал сильнейшее волнение в карьере

Член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем и среднем весе канадец Жорж Сен-Пьер рассказал, что испытывал сильнейшее волнение в профессиональной карьере перед первым поединком с американцем Мэттом Хьюзом. Их поединок прошёл 22 октября 2004 года на турнире UFC 50. Тогда победу одержал Мэтт болевым приёмом.

«На самом деле, самое сильное волнение я испытал во время своего первого боя с Мэттом Хьюзом. И я проиграл тот бой. После него не мог спать по ночам. Это сводило меня с ума, и я помню, что перед боем не представлял себя победителем. У меня не получалось преодолеть этот психологический барьер. И я проиграл бой. Считаю, что уступил тогда из-за психологических проблем. Я победил его в реванше и в трилогии. Думаю, да, возможно, я был лучше в плане мастерства, но причина поражения заключалась в том, что я не представлял себя победителем, не верил в это. Всё произошло слишком быстро, и я чувствовал, что у меня нет выбора, поскольку мне предоставили возможность, и я должен был ею воспользоваться. Меня, можно сказать, бросили на произвол судьбы. Вот как я себя чувствовал в то время. Я был очень молод, мне было всего 23 года. Мэтт Хьюз был для меня как кумир. Это было слишком серьёзно. Я не был к этому готов», — приводит слова Сен-Пьера портал MMA Fighting.