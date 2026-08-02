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Усик ответил, считает ли себя лучшим тяжеловесом в мире

Усик ответил, считает ли себя лучшим тяжеловесом в мире
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39-летний непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик ответил, считает ли себя лучшим тяжеловесом на планете в данный момент.

«Возможно, не знаю. Себя я всегда вижу в роли аутсайдера. Но чувствую себя хорошо и продолжаю тренироваться, развивать свою боксёрскую карьеру», — приводит слова Усика журнал The Ring.

В профессиональном рекорде украинского боксёра 25 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. В качестве профи Александр Усик дебютировал в ноябре 2013 года. Спортсмен является чемпионом Олимпийских игр по боксу 2012 года.

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