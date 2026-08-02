«Сложнейший бой. Никогда не знаешь, чего от него ждать». Усик — о первом поединке с Фьюри

39-летний непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик заявил, что считает первый бой против британца Тайсона Фьюри сложнейшим поединком из тех, где его оппонентом были представители Великобритании. Их противостояние состоялось 19 мая 2024 года в Саудовской Аравии и продлилось все 12 раундов. Победу раздельным решением судей одержал Усик.

«Думаю, самым сложным было первое сражение с Тайсоном Фьюри. Он – безумное Жадное пузо. Ты никогда не знаешь, чего ждать от Тайсона Фьюри. Эй, Жадное пузо, как дела?» – сказал Усик в интервью на YouTube-канале All Out Fighting.