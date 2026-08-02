Тренер Нурмагомедова заявил о желании увидеть Усмана в дебютном бою в UFC против Царукяна

Хавьер Мендес, являющийся тренером непобеждённого действующего обладателя титула PFL в лёгком весе россиянина Усмана Нурмагомедова, перечислил бойцов UFC, в поединках против которых хотел бы увидеть своего подопечного.

«Если Усман перейдёт в UFC, у меня есть два топовых бойца, против которых я хотел бы увидеть его: Царукян и Топурия. Тем не менее мне кажется, что на первых порах матчмейкеры не дадут Усману этих парней, хотя я бы хотел увидеть такие бои. В таком случае они могут дать кого-то вроде Пимблетта или Холлоуэя. Думаю, это будет оппонент из топ-5», — сказал Мендес в интервью на YouTube-канале Submission Radio.