Ян Блахович показал состояние своего лица после поражения нокаутом на турнире UFC в Сербии

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) поляк Ян Блахович показал состояние своего лица после боя с непобеждённым бойцом UFC новозеландцем Навахо Стирлингом, который прошёл на турнире UFC Fight Night 283 в Белграде (Сербия). Их противостояние стало соглавным событием ивента и завершилось победой Навахо техническим нокаутом в первом раунде.

«Ещё один [шрам] в коллекцию», — подписал фото Блахович, опубликовав их на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Блаховича

Фото: Из личного архива Блаховича

Яну 43 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств польский боец дебютировал в 2007 году. В своём рекорде Блахович имеет 29 побед, из которых девять были одержаны досрочно, 12 поражений, а два боя были признаны ничьей.