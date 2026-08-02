В команде Чимаева объяснили, из-за чего сгонка веса к бою со Стриклендом прошла неудачно

Президент бойцовского клуба «Ахмат» Мурад Бичуев, являющийся также тренером экс-чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева, рассказал, что изначально команда Борза сосредоточилась на подготовке к бою в полутяжёлом весе против чеха Иржи Прохазки, но затем переключилась на противостояние с Шоном Стриклендом в категории до 84 кг, что и привело к проблемам со сгонкой веса Хамзата.

«Сгонка веса стала проблемой, потому что изначально он должен был встретиться с Прохазкой в ​​весовой категории до 205 фунтов. Поэтому мы в основном сосредоточились на его физической форме. Он начал набирать мышечную массу. Потом нам сказали, что ему нужно драться со Стриклендом в весовой категории до 185 фунтов. У нас было мало времени, и мы столкнулись с большим количеством проблем, чем ожидали. После последнего боя Хамзат менеджеру пишет и сам горит желанием сделать реванш», — приводит слова Бичуева аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.