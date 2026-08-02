Деметриус Джонсон призвал UFC заплатить любые деньги ради подписания Усмана Нурмагомедова

Член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC и One Championship в наилегчайшем весе (до 57 кг) американец Деметриус Джонсон выразил уверенность в том, что руководству UFC следует удовлетворить любой финансовый запрос непобеждённого действующего чемпиона PFL в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Усмана Нурмагомедова ради заключения контракта с ним.

«Если бы я был Даной, то заплатил бы Усману Нурмагомедову любую сумму, какую он захочет, чтобы забрать его из-под контроля PFL. В таком случае вы украдёте звезду из их организации», — приводит слова Джонсона аккаунт FREAK MMA в социальной сети Х.