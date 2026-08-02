«Похож на меня, только без всего дерьма». Джон Джонс — о непобеждённом бойце UFC

39-летний бывший обладатель титула UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе американец Джон Джонс лестно высказался о победителе ОИ-2020 в вольной борьбе в весовой категории до 125 кг, а также непобеждённом бойце UFC американце Гейбле Стивсоне.

«Гейбл выглядел просто великолепно в своём последнем бою. Мой отец был его поклонником ещё с тех пор, как он учился в колледже, и я ещё больше проникся к нему симпатией, поскольку Гейбл продолжал преуспевать. Я хотел быть уверенным, что не проиграю Миочичу в своём последнем бою. Итак, я нашёл лучших в мире специалистов в своей области – тренеров по дыхательной гимнастике, диетологов, тяжёлой атлетике, борцов, джитсеров – кого угодно. Я нашёл лучших.

Гейбл был лучшим в плане борьбы. Этот парень приехал и поселился в одном из моих домов в Альбукерке. Он ни о чём меня не просил. Гейбл просто полностью посвятил себя лагерю. У него была куча соседей по комнате, и он не проявлял никаких признаков высокомерия. Он просто был в окопах вместе со всеми. Гейбл заслужил моё уважение и уважение моей команды. И я сказал ему: «Когда придёт твоя очередь добиваться успеха, я позабочусь о том, чтобы ты шёл в правильном направлении».

Я имел честь представить его почти всем, кто был в моей жизни: друзьям, тренерам, кому угодно. Люди, которые работают на меня, теперь работают на Гейбла. Это сплачивает нашу группу. И это заставляет каждого стремиться к чему-то. Это было просто здорово. У него есть всё, что для этого нужно. Он скромный и говорит уверенно.

Некоторые люди могут счесть это высокомерным, но у него мышление чемпиона. Гейбл правильно кушает, он уже отец, муж. Этот парень просто идеальный спортсмен. Ему всего 26 лет. Он уверен в себе. Я могу продолжать восхвалять этого молодого человека. Постоянно говорю, что он во многом похож на меня, только без всего этого дерьма», — приводит слова Джонса журнал The Ring.