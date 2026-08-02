Тренер Махачева: Ислам — гений. Он понимает меня ещё до того, как я ему что-то скажу

Хавьер Мендес, являющийся тренером 34-летнего действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева, лестно высказался в адрес своего подопечного.

«Этот парень — гений… Мне не нужно много с ним работать. Почему? Ислам понимает меня ещё до того, как я ему скажу», — сказал Мендес в интервью на YouTube-канале Submission Radio.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.