15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Махачева: Ислам — гений. Он понимает меня ещё до того, как я ему что-то скажу

Тренер Махачева: Ислам — гений. Он понимает меня ещё до того, как я ему что-то скажу
Комментарии

Хавьер Мендес, являющийся тренером 34-летнего действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева, лестно высказался в адрес своего подопечного.

«Этот парень — гений… Мне не нужно много с ним работать. Почему? Ислам понимает меня ещё до того, как я ему скажу», — сказал Мендес в интервью на YouTube-канале Submission Radio.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.

Материалы по теме
Махачеву осталось сделать один шаг к историческому статусу. Но лучше ли он Хабиба?
Махачеву осталось сделать один шаг к историческому статусу. Но лучше ли он Хабиба?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android