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Джейк Пол предложил непобеждённому тяжеловесу UFC провести бой по боксу в Пуэрто-Рико

Джейк Пол предложил непобеждённому тяжеловесу UFC провести бой по боксу в Пуэрто-Рико
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29-летний популярный американский блогер и боксёр Джейк Пол предложил в социальной сети Х непобеждённому четвёртому номеру рейтинга UFC в тяжёлом весе соотечественнику Джошу Хокиту провести бой по боксу в Пуэрто-Рико.

Пол: Заплачу $ 1 млн любому игроку НФЛ, если он сможет показать в боксе результат лучше, чем я покажу себя против него на позиции принимающего. Судьёй будет интернет. Отправлю за вами свой самолёт. Кто готов?

Хокит: При всём уважении, Джейк, я не только побью тебя в боксёрском поединке, но и обыграю в любом виде спорта.

Пол: Вижу, как ты пытаешься себя раскрутить. Если хочешь прилететь в Пуэрто-Рико и провести боксёрский бой – в любое время. С удовольствием тебя унижу.

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