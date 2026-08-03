Джейк Пол предложил непобеждённому тяжеловесу UFC провести бой по боксу в Пуэрто-Рико

29-летний популярный американский блогер и боксёр Джейк Пол предложил в социальной сети Х непобеждённому четвёртому номеру рейтинга UFC в тяжёлом весе соотечественнику Джошу Хокиту провести бой по боксу в Пуэрто-Рико.

Пол: Заплачу $ 1 млн любому игроку НФЛ, если он сможет показать в боксе результат лучше, чем я покажу себя против него на позиции принимающего. Судьёй будет интернет. Отправлю за вами свой самолёт. Кто готов?

Хокит: При всём уважении, Джейк, я не только побью тебя в боксёрском поединке, но и обыграю в любом виде спорта.

Пол: Вижу, как ты пытаешься себя раскрутить. Если хочешь прилететь в Пуэрто-Рико и провести боксёрский бой – в любое время. С удовольствием тебя унижу.