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Экс-чемпион UFC отдыхает в ночном клубе с победителем ЧМ-2026 Ферраном Торресом

Экс-чемпион UFC отдыхает в ночном клубе с победителем ЧМ-2026 Ферраном Торресом
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Бывший обладатель титула UFC в полулёгком и лёгком весе испано-грузин Илия Топурия вместе с нападающим «Барселоны» Ферраном Торресом, забившим победный гол в финале чемпионата мира – 2026 за сборную Испании, отдыхает в ночном клубе на Ибице.

В минувшем сезоне Торрес принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и одно поражение.

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