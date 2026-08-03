Ислам Махачев раскрыл, что мотивирует его не завершать карьеру в ММА

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев объяснил, что мотивирует его не завершать карьеру в ММА.

«Сначала моей мечтой было стать чемпионом UFC. Затем мне хотелось провести как можно больше защит пояса в лёгком весе. После я хотел стать двойным чемпионом UFC. Сейчас я им стал с серией из 16 побед, сравнявшись в этом с Андерсоном Силвой. Возможно, именно желание побить этот рекорд мотивирует меня сейчас [продолжать карьеру в ММА]. Но по-настоящему меня мотивирует осознание того, что, если я выйду в клетку неподготовленным, кто-то разобьёт мне лицо. Вот почему я должен оставаться сосредоточенным и продолжать усердно тренироваться», — приводит слова Махачева аккаунт Full Mount MMA в социальной сети Х.