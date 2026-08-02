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Топ-боец UFC Ракич объяснил, почему решил перейти в тяжёлый вес

Топ-боец UFC Ракич объяснил, почему решил перейти в тяжёлый вес
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13-й номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе австро-серб Александар Ракич рассказал, что решил перейти в тяжёлый вес из-за проблем со здоровьем, связанных со сгонкой веса в категории до 93 кг.

«Я гоняю вес уже 20 лет. Но год за годом я становлюсь тяжелее. В последний раз мне пришлось гонять 17 кг. Я неплохо справляюсь с этим, но организм всё равно запоминает эти нагрузки, и после каждой сгонки мне требуется ещё два месяца на восстановление. Я общался с врачами, и они сказали мне: «Сбрасывать вес больше не самый здоровый способ. Ты же хочешь жить после завершения карьеры?» И давайте будем честны: я не маленький парень», — сказал Ракич в интервью пресс-службе UFC.

На турнире UFC Fight Night 283, который прошёл в сербском Белграде, Александар дебютировал в тяжёлом весе, разделив октагон с поляком Марчином Тыбурой. Бой прошёл всё три раунда и завершился победой Ракича единогласным решением судей.

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