«Для Ислама это может стать долгим вечером». Кормье – о предстоящем бое Махачева и Гарри

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Даниэль Кормье высказался о предстоящем бое россиянина Ислама Махачева и ирландца Иана Гарри на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.

«Это сложный поединок для Иэна Гэрри. Это сложный бой и для Ислама Махачева. Я думаю, что многое решится в начале встречи. Если Гэрри сможет провести первый раунд на ногах, для Ислама это может стать долгим вечером. Но если Ислам сможет быстро провести тейкдауны или сблизиться с Иэном, тогда преимущество начнёт переходить на его сторону», — приводит слова Кормье MMAJunkie.

Бой Махачева и Гарри состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США) и станет главным поединком вечера. Для россиянина это станет первой защитой титула в полусреднем весе.