Кормье: Махачев пытается задеть самолюбие Гарри

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Даниэль Кормье прогнозирует непростой бой для россиянина Ислама Махачева с ирландцем Ианом Гарри на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.

«Если говорить о Гэрри именно как о бойце, то он элитный спортсмен. Ислам пытается задеть его самолюбие, чтобы заставить его вести бой в удобном для себя стиле. С точки зрения Махачева это разумный ход, потому что, думаю, его команда понимает: этот поединок будет очень сложным или как минимум может таким стать», — приводит слова Кормье MMAJunkie.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. В профессиональном рекорде ирландца 17 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и одно поражение.