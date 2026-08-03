«Заехали на хинкал». Ислам Махачев встретился с Магомедом Абдусаламовым

Чемпион UFC в двух весовых категориях россиянин Ислам Махачев поделился совместной фотографией с соотечественником боксёром Магомедом Абдусаламовым.

«Заехали с братьями к Маге на хинкал в Америке, пришлось чуть нарушить диету», — написал Махачев в социальных сетях.

Фото: из личного архива Ислама Махачева

Магомеду Абдусаламову 45 лет. Уроженец Дагестана дебютировал на профессиональном ринге в 2008 году, завершил карьеру в 2013-м после тяжёлой травмы головы. После боя россиянин был госпитализирован и введён в искусственную кому. Впоследствии перенёс инсульт и операцию. Всего на его счету 18 побед (18 — нокаутом) и одно поражение.

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