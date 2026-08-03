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Непобеждённый боец UFC ответил, как Иан Гарри может победить Ислама Махачева

Непобеждённый боец UFC ответил, как Иан Гарри может победить Ислама Махачева
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26-летний непобеждённый боец UFC, занимающий третье место в топ-15 полусреднего веса, эквадорец Майкл Моралес высказался насчёт предстоящего поединка между 34-летним чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым и первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Ианом Гарри, который состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Ивент пройдёт 16 августа, а их бой станет главным событием вечера.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иан Гарри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иан Гарри

«Нулевые шансы. Вы можете не поверить, но я предсказал исход каждого поединка на турнире в Белом доме. Не вижу у Иана больших шансов. Это должен быть жестокий удар, который остановит Махачева. Я на 100% ставлю на Махачева. Так что нет-нет, Иан определённо проиграет.

Уже знаем план Махачева. Он делал это всю свою жизнь. Ислам начнёт наносить удары и попытается провести тейкдаун. Он отлично контролирует ситуацию в партере. Думаю, все пять раундов он проведёт в партере или же закончит бой досрочно. Мы все знаем, как они дерутся», — приводит слова Моралеса портал MMAJunkie.

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