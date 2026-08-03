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«Мне будет страшно». Непобеждённый боец UFC — о возможном поединке с Махачевым

«Мне будет страшно». Непобеждённый боец UFC — о возможном поединке с Махачевым
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26-летний непобеждённый боец UFC, занимающий третье место в топ-15 полусреднего веса, эквадорец Майкл Моралес рассказал, что испытывает страх в отношении потенциального боя с 34-летним чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым.

«Хочу сразиться напрямую с тем, кто станет чемпионом [по итогам поединка между Исламом Махачевым и Ианом Гарри]. Помимо того, что это позволит мне заявить о себе как о претенденте на титул, будучи запасным. Это было бы для меня чем-то невероятным. Если представится возможность сразиться с Исламом, буду рад, но мне будет очень страшно. Мы все знаем, насколько страшен Ислам, но я готов», — приводит слова Моралеса портал MMAJunkie.

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