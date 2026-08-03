Махачев: меня можно победить, но никто не тренируется больше

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев высказался о своём отношении к тренировкам.

«Меня можно победить. Но кто способен на это? Кто тренируется больше меня? Знаю, никто не тренируется больше меня. Морально я готов, физически тоже готов и способен сразиться с кем угодно», — сказал Махачев в подкасте Game Set Padel Podcast.

Напомним, 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США, Махачев проведёт защиту титула в полусреднем весе (до 77 кг) против ирландца Иана Гарри.

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