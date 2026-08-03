15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Махачев: меня можно победить, но никто не тренируется больше

Махачев: меня можно победить, но никто не тренируется больше
Комментарии

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев высказался о своём отношении к тренировкам.

«Меня можно победить. Но кто способен на это? Кто тренируется больше меня? Знаю, никто не тренируется больше меня. Морально я готов, физически тоже готов и способен сразиться с кем угодно», — сказал Махачев в подкасте Game Set Padel Podcast.

Напомним, 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США, Махачев проведёт защиту титула в полусреднем весе (до 77 кг) против ирландца Иана Гарри.

Материалы по теме
Фото
Нассурдин Имавов встретился с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым на турнире PFL

Видео: двойные чемпионы UFC.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android