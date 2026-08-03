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«Махачев показал эту технику». Мендес объяснил победу Усмана Нурмагомедова над Колганом

«Махачев показал эту технику». Мендес объяснил победу Усмана Нурмагомедова над Колганом
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Тренер Хавьер Мендес прокомментировал победу чемпиона PFL в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Усмана Нурмагомедова в поединке с американцем Арчи Колганом, который состоялся 1 августа в Нью-Йорке, США.

PFL 2026. PFL New York, Нью-Йорк, США
Усман Нурмагомедов (W) — Арчи Колган
01 августа 2026, суббота. 03:30 МСК
Усман Нурмагомедов
Окончено
KO
Арчи Колган

«Ислам Махачев был в углу, работая с нами (улыбается). На самом деле, именно совет Ислама всё закончил. Он сказал: «Заставь его уклониться, а затем пробей хай-кик». Именно это и произошло! Это в каком-то смысле иронично, потому что такая же идея была показана Исламу его тренером Магомедом. Магомед сказал мне: «Тренер, что думаешь, мы несколько раз пробьём по корпусу, а затем хай-кик с Волкановски?» И я ответил: «Идеально». Это та же техника, которую Исламу показал тренер Магомед, а Ислам показал и объяснил её Усману», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

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