Адесанья оценил победу нокаутом своего бывшего одноклубника над Блаховичем

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья оценил победу нокаутом своего экс-одноклубника, а также непобеждённого бойца UFC, выступающего в полутяжёлом весе, новозеландца Навахо Стирлинга в бою с экс-обладателем титула UFC в категории до 93 кг поляком Яном Блаховичем. Их противостояние состоялось на турнире UFC Fight Night 283 в Белграде, Сербия.

«Навахо только что вернулся из Японии после последнего боя, принял этот вызов против бывшего чемпиона на коротком уведомлении и уничтожил его. Я до сих пор в восторге. Начиная с выхода к октагону, а потом уже в самой клетке Навахо выглядел расслабленным. Был эпизод, где он выглядел совершенно спокойным. Не паниковал, даже когда принял джеб, а у него пошла кровь из носа. Он оставался собранным, хотя совсем недавно дрался. Для него это был обычный рабочий день. Никто раньше не делал такого с Яном. Теперь Навахо в топ-5 лучших. Поставьте моего парня в топ-5», — приводит слова Адесаньи портал MMAJunkie.