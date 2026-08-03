Экс-боец UFC заявил, что пытается отменить своё поражение в бою с Шарой Буллетом

Бывший боец UFC, выступавший в среднем весе, бразилец Мишель Перейра рассказал, что работает над тем, чтобы добиться юридической отмены своего поражения в бою с популярным российским бойцом Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет, отметив некомпетентность легендарного рефери Херба Дина, который работал на этом поединке. Их бой прошёл 27 июня на турнире UFC в Баку и завершился победой Шары единогласным решением судей.

«Всё произошло так, как произошло. Вы никогда не услышите от меня ничего плохого про UFC, поскольку руководство хорошо ко мне относилось, и я осуществил свою мечту, выступив там. В этом октагоне я использовал такие приёмы, которые никто никогда не сможет повторить.

Однако я всё ещё активно работаю со своим адвокатом, чтобы добиться пересмотра результатов моего последнего боя. Одно дело, когда в пылу поединка происходит случайный тычок в глаз или удар ниже пояса. Но, по моему мнению, Шара трижды дёрнул меня за волосы. Херб Дин предупредил его, но не снял ни одного очка.

Судя по судейским запискам, снятие одного очка привело бы к ничьей с общим счётом 28-28. Я твёрдо убеждён, что ошибки рефери полностью изменили исход моей карьеры. Меня это очень расстраивает, поскольку комиссии и рефери постоянно читают нам лекции о правилах за камерами, но потом не обеспечивают их соблюдение в самый ответственный момент. У меня за спиной почти 50 поединков, я знаю правила. Рефери просто должны последовательно выполнять свою работу», — приводит слова Перейры портал Bloody Elbow.