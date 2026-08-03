«Тренер, посмотри моего брата». Хавьер Мендес рассказал, как узнал об Усмане Нурмагомедове

Тренер Хавьер Мендес высказался о начале карьерного пути действующего чемпиона PFL в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Усмана Нурмагомедова.

«Усман сказал, что первым человеком, который разглядел в нём талант, был отец Хабиба. Отец Хабиба увидел в нём способности. Что же касается меня, ещё до того, как я узнал о нём, Хабиб сказал: «Тренер, посмотри моего брата. Он будет очень хорош. Он жёсткий, заставляет меня немного напрягаться». И когда я увидел его, подумал: «О, да». Я увидел большой талант у этого парня и понял, что самое необходимое — это настрой. И это самый большой приоритет для меня. Его не нужно учить технике. Вопрос в психологии. Объяснить ему, как стать чемпионом. А когда титул будет завоёван, объяснить, как его удержать», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Submission Radio.