WWE SummerSlam: результаты второго дня. Возвращение после травмы и новые чемпионы

В ночь со 2 на 3 августа на стадионе U.S. Bank Stadium в Миннесоте, США, состоялся второй и заключительный день крупного шоу промоушена World Wrestilng Entertainment (WWE) SummerSlam. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.
WWE SummerSlam. Результаты второго дня:
1. Кевин Оуэнс вернулся после травмы шеи, полученной 500+ дней назад, и победил Гюнтера, Сэми Зейна и Финна Балора в четырёхстороннем матче, который был назначен непосредственно перед началом поединка. Оуэнс — первый претендент на неоспоримое чемпионство.
Фото: wwe.com
2. Барон Корбин победил Трика Уильямса и стал новым чемпионом США.
Фото: wwe.com
3. Челси Грин победила Шарлотт Флэр, Джейд Каргилл, Тиффани Стрэттон и Лэш Ледженд в лестничном матче и стала временной мировой чемпионкой SmackDown.
Фото: wwe.com
4. Данхаузен победил Доминика Мистерио.
Фото: wwe.com
5. Чад Гейбл победил Пенту и стал новым интерконтинентальным чемпионом.
Фото: wwe.com
6. Роман Рейнс победил Сета Роллинса и сохранил мировое чемпионство в тяжёлом весе.
Фото: wwe.com