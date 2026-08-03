WWE SummerSlam: результаты второго дня. Возвращение после травмы и новые чемпионы

В ночь со 2 на 3 августа на стадионе U.S. Bank Stadium в Миннесоте, США, состоялся второй и заключительный день крупного шоу промоушена World Wrestilng Entertainment (WWE) SummerSlam. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

WWE SummerSlam. Результаты второго дня:

1. Кевин Оуэнс вернулся после травмы шеи, полученной 500+ дней назад, и победил Гюнтера, Сэми Зейна и Финна Балора в четырёхстороннем матче, который был назначен непосредственно перед началом поединка. Оуэнс — первый претендент на неоспоримое чемпионство.

Фото: wwe.com

2. Барон Корбин победил Трика Уильямса и стал новым чемпионом США.

Фото: wwe.com

3. Челси Грин победила Шарлотт Флэр, Джейд Каргилл, Тиффани Стрэттон и Лэш Ледженд в лестничном матче и стала временной мировой чемпионкой SmackDown.

Фото: wwe.com

4. Данхаузен победил Доминика Мистерио.

Фото: wwe.com

5. Чад Гейбл победил Пенту и стал новым интерконтинентальным чемпионом.

Фото: wwe.com

6. Роман Рейнс победил Сета Роллинса и сохранил мировое чемпионство в тяжёлом весе.