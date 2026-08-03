Дана Уайт объяснил, в каком случае Иан Гарри сможет навязать конкуренцию Махачеву

Президент и глава UFC (Ultimate Fighting Championship) Дана Уайт высказался насчёт предстоящего поединка между 34-летним чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым и первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Ианом Гарри, который состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Ивент пройдёт 16 августа, а их бой станет главным событием вечера.

«Это действительно отличный бой. Если посмотреть на Иана Гарри, то он сбивает своих противников с толку, ставит их в затруднительное положение. Его защита от проходов превосходна, мы посмотрим, сможет ли он удержаться на ногах. Очевидно, если Иан сможет вставать из-под Ислама, он будет представлять серьёзную угрозу для него», — приводит слова Уайта портал Yahoo Sports.