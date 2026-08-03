Дэн Хукер рассказал, как относится к мнению, что ему нужно завершить карьеру в ММА

Девятый номер рейтинга UFC в лёгком весе новозеландец Дэн Хукер выразил спокойствие насчёт опасений фанатов в вопросе скорого завершения карьеры в ММА.

«Потерпев пару поражений, я должен доказать, что заслуживаю своё место в топ-15. Вы будете сидеть и принимать это [вопросы фанатов о завершении карьеры] близко к сердцу или обижаться? Это просто естественный жизненный цикл бойца, считаю, что люди должны задавать вопросы. После нескольких поражений люди должны начать задаваться вопросом: «Должен ли он вообще встречаться с такими высококлассными бойцами? Должен ли он собираться завершить карьеру?» Или что? Вы позволите такому парню получить по заднице раз 10, а после скажете: «Да, молодец, ты всё ещё легенда», — приводит слова Хукера портал Bloody Elbow.