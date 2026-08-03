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Хавьер Мендес высказался о будущем Усмана Нурмагомедова после окончания контракта с PFL

Хавьер Мендес высказался о будущем Усмана Нурмагомедова после окончания контракта с PFL
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Хавьер Мендес, тренер чемпиона PFL в лёгком весе (до 70 кг) Усмана Нурмагомедова, высказался о будущем россиянина после окончания его контракта с организацией.

«Неизвестно, как пройдут переговоры. Возможно, Джейк Пол и люди с ним предложат деньги. Как Усман и сказал: «Давайте посмотрим». Возможно, Дана [Уайт] проявит интерес, возможно, он поймёт, до какой суперзвезды может дотянуться, появится с кошельком. Это та ситуация, в которой решение будет принимать Усман. Можно лишь направить и указать на правильные возможности, которые у него есть. А он скажет «да» или «нет», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

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