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Умар Нурмагомедов: Махачев начал заучивать Коран. Это достижение больше, чем пояса

Умар Нурмагомедов: Махачев начал заучивать Коран. Это достижение больше, чем пояса
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Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов рассказал, что его одноклубник, а также действующий обладатель чемпионского пояса UFC в лёгком весе соотечественник Ислам Махачев стал не только читать Коран без ошибок, но и начал заучивать его наизусть.

«Двойной чемп. Но есть достижение, которое больше, чем эти пояса. Ислам научился читать Коран без ошибок. И начал заучивать наизусть. Это больше, чем пояса, машины и дворцы», — написал Умар на своей странице в социальной сети.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.

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