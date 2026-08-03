Хавьер Мендес: Махачев может подраться с Гарри, он готовится ко всему

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислама Махачева, высказался о подготовке россиянина к поединку с ирландцем Ианом Гарри, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.

«Иана Гарри в любом случае нельзя назвать слабаком. Это жёсткий соперник. Но на другой стороне клетки будет Ислам Махачев. Парень, который сможет с ним подраться, сможет повалить его. И это то, что я хочу увидеть. Знаю, Ислам может драться с Ианом, но может ли Иан бороться с нами? Не знаю. Но это и не имеет значения. Потому что Ислам готовится ко всему. Он универсален.

Не будем драться с Ианом в одном ключе, нет. Будем перестраиваться в зависимости от того, как себя чувствуем, потому что Ислам настолько хорош», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Submission Radio.