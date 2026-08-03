15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хавьер Мендес: Махачев может подраться с Гарри, он готовится ко всему

Хавьер Мендес: Махачев может подраться с Гарри, он готовится ко всему
Комментарии

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислама Махачева, высказался о подготовке россиянина к поединку с ирландцем Ианом Гарри, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иан Гарри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иан Гарри

«Иана Гарри в любом случае нельзя назвать слабаком. Это жёсткий соперник. Но на другой стороне клетки будет Ислам Махачев. Парень, который сможет с ним подраться, сможет повалить его. И это то, что я хочу увидеть. Знаю, Ислам может драться с Ианом, но может ли Иан бороться с нами? Не знаю. Но это и не имеет значения. Потому что Ислам готовится ко всему. Он универсален.

Не будем драться с Ианом в одном ключе, нет. Будем перестраиваться в зависимости от того, как себя чувствуем, потому что Ислам настолько хорош», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Материалы по теме
Усман Нурмагомедов заявил, что нокаутировал Арчи Колгана благодаря подсказке Махачева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android