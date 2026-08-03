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Усик намекнул, кого видит фаворитом боя Итаума — Хргович

Усик намекнул, кого видит фаворитом боя Итаума — Хргович
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39-летний непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик намекнул, что видит 21-летнего непобеждённого обладателя титулов WBO Inter-Continental и WBA International в супертяжёлом весе британца Мозеса Итауму (14-0, 12 КО/ТКО) фаворитом в предстоящем поединке с бронзовым призёром ОИ-2016 по боксу хорватом Филипом Хрговичем (20-1, 15 КО/ТКО).

«[Хргович] не представляет собой серьёзного испытания, но всё же является тестом для Итаумы. Мозес, на мой взгляд, особенный парень, поскольку он очень спокоен до боя и после него. Мозес — это будущее», — приводит слова Усика портал Boxing News.

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