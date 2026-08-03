Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжёлом весе украинец Владимир Кличко назвал величайшего боксёра в истории.

«Мохаммед Али остаётся величайшим», — приводит слова Кличко портал Sport.ua.

Али выступал на профессиональном уровне с 1960 по 1981 год. За это время Мохаммед одержал 56 побед и потерпел пять поражений. Дважды становился абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе. Кроме того, до начала профессиональной карьеры Али выиграл золотую медаль по боксу в полутяжёлом весе на Олимпийских играх — 1960, которые прошли в Риме. Признаётся многими авторитетными СМИ и экспертами как один из лучших спортсменов в истории. Мохаммед Али скончался в возрасте 74 лет в 2016 году.