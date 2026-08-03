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«Верну мой пояс». Двалишвили рассказал о подготовке к возможной трилогии с Яном

«Верну мой пояс». Двалишвили рассказал о подготовке к возможной трилогии с Яном
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили высказался о своей подготовке к возможной трилогии с россиянином Петром Яном.

«Сегодняшняя тренировка получилась очень хорошей, мы отработали кое-какие позиции. Примерно так буду работать против Петра, ощущение, что это настоящий тренировочный лагерь. Многое обсуждаем, тренируемся с умом, это то, что мне нужно. Потому что в последний раз, когда я дрался с Петром, работал изо всех сил. В этот раз я буду работать с умом. Считаю, что добьюсь другого результата и верну мой пояс», — сказал Двалишвили в социальных сетях.

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