«Верну мой пояс». Двалишвили рассказал о подготовке к возможной трилогии с Яном

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили высказался о своей подготовке к возможной трилогии с россиянином Петром Яном.

«Сегодняшняя тренировка получилась очень хорошей, мы отработали кое-какие позиции. Примерно так буду работать против Петра, ощущение, что это настоящий тренировочный лагерь. Многое обсуждаем, тренируемся с умом, это то, что мне нужно. Потому что в последний раз, когда я дрался с Петром, работал изо всех сил. В этот раз я буду работать с умом. Считаю, что добьюсь другого результата и верну мой пояс», — сказал Двалишвили в социальных сетях.

Материалы по теме Видео «Пора точить сабли». Пётр Ян показал тренировку перед возможным реваншем с Двалишвили

Видео: как Хабиб защищал свой пояс.