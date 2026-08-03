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«Раньше хотел конкурировать с отцом». Тим Цзю назвал свою мотивацию в боксе

«Раньше хотел конкурировать с отцом». Тим Цзю назвал свою мотивацию в боксе
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31-летний бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе австралиец российского происхождения Тимофей Цзю рассказал о своей мотивации продолжать карьеру в боксе.

«Я думал, что хочу соревноваться с отцом — раньше он меня вдохновлял. Но теперь это не так. Если бы я мог быть хотя бы наполовину так же хорош, как он, если бы меня упоминали хотя бы в одном ряду с ним, я был бы вечно благодарен и вечно счастлив. Однако сейчас занимаюсь боксом для себя и хочу посмотреть, как далеко смогу зайти», — приводит слова Цзю портал FOX Sports Australia.

Тимофей имеет в своём профессиональном рекорде 28 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, и три поражения.

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