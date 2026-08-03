Тим Цзю ответил, с каким бывшим абсолютным чемпионом мира хотел бы сразиться

31-летний бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе австралиец российского происхождения Тимофей Цзю выразил интерес к проведению поединка с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американцем Джермеллом Чарло (35-2-1, 19 КО).

«Я бы с удовольствием подрался с Джермеллом Чарло. Думаю, это был бы отличный бой, и с точки зрения стиля это был бы интересный поединок. Людям было бы любопытно посмотреть», — приводит слова Цзю портал FOX Sports Australia.

Тимофей имеет в своём профессиональном рекорде 28 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, и три поражения.