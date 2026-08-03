Марк Вологдин прокомментировал первое поражение в UFC

Российский боец UFC Марк Вологдин (12-5-2), выступающий в легчайшем весе, прокомментировал поражение в бою с экс-обладателем чемпионского пояса Brave CF в категории до 61 кг сербом Бориславом Николичем (17-2). Для Марка это поражение стало первым в UFC.

«Спасибо за поддержку, ребята! Просто опять подвёл всех, что не смог порадовать победой. Это мне не очень. Хочется показывать уровень, расти, не хотелось проигрывать, естественно, но я правда выложился на максимум. Я каждый раз стараюсь выкладываться на максимум, и я не сдался – это показатель того, что я правда хотел выиграть. Поэтому будем учиться, тренироваться, меняться и выигрывать», — сказал Вологдин в видео, опубликованном на его странице в социальной сети.