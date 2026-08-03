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Марк Вологдин прокомментировал первое поражение в UFC

Марк Вологдин прокомментировал первое поражение в UFC
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Российский боец UFC Марк Вологдин (12-5-2), выступающий в легчайшем весе, прокомментировал поражение в бою с экс-обладателем чемпионского пояса Brave CF в категории до 61 кг сербом Бориславом Николичем (17-2). Для Марка это поражение стало первым в UFC.

UFC 2026. UFC Fight Night 283, Белград, Сербия
Борислав Николич (W) — Марк Вологдин
01 августа 2026, суббота. 19:05 МСК
Борислав Николич
Окончено
UD
Марк Вологдин

«Спасибо за поддержку, ребята! Просто опять подвёл всех, что не смог порадовать победой. Это мне не очень. Хочется показывать уровень, расти, не хотелось проигрывать, естественно, но я правда выложился на максимум. Я каждый раз стараюсь выкладываться на максимум, и я не сдался – это показатель того, что я правда хотел выиграть. Поэтому будем учиться, тренироваться, меняться и выигрывать», — сказал Вологдин в видео, опубликованном на его странице в социальной сети.

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