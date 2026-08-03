«Для меня ты победитель». Брюс Баффер поддержал Вологдина после поражения в UFC

Звёздный анонсер UFC Брюс Баффер поддержал российского бойца Марка Вологдина, проигравшего единогласным судейским решением в поединке с сербом Бориславом Николичем на турнире UFC Fight Night 283 в Белграде, Сербия.

Баффер: Потрясающе. Я очень впечатлён тобой. Для меня честь анонсировать тебя. И я хочу сделать это снова. Должен сказать, что ты жёсткий засранец, парень! И навыки, навыки…

Вологдин: Для меня это честь, что ты анонсируешь моё имя.

Баффер: Тебе дали бонус?

Вологдин: Нет, мне не дали бонус.

Баффер: Серьёзно? Победа или поражение — ты победитель. Понял меня? В моих глазах ты победитель. Хочу снова тебя анонсировать.