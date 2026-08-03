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«Для меня ты победитель». Брюс Баффер поддержал Вологдина после поражения в UFC

«Для меня ты победитель». Брюс Баффер поддержал Вологдина после поражения в UFC
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Звёздный анонсер UFC Брюс Баффер поддержал российского бойца Марка Вологдина, проигравшего единогласным судейским решением в поединке с сербом Бориславом Николичем на турнире UFC Fight Night 283 в Белграде, Сербия.

UFC 2026. UFC Fight Night 283, Белград, Сербия
Борислав Николич (W) — Марк Вологдин
01 августа 2026, суббота. 19:05 МСК
Борислав Николич
Окончено
UD
Марк Вологдин

Баффер: Потрясающе. Я очень впечатлён тобой. Для меня честь анонсировать тебя. И я хочу сделать это снова. Должен сказать, что ты жёсткий засранец, парень! И навыки, навыки…

Вологдин: Для меня это честь, что ты анонсируешь моё имя.

Баффер: Тебе дали бонус?

Вологдин: Нет, мне не дали бонус.

Баффер: Серьёзно? Победа или поражение — ты победитель. Понял меня? В моих глазах ты победитель. Хочу снова тебя анонсировать.

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