Чарльз Оливейра оценил шансы Иана Гарри победить Ислама Махачева

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне обладатель титула BMF бразилец Чарльз Оливейра высказался насчёт предстоящего поединка между 34-летним чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым и своим одноклубником, а также первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Ианом Гарри, который состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Ивент пройдёт 16 августа, а их бой станет главным событием вечера.

«У Иана действительно очень хорошие шансы победить Махачева. Я говорю это не потому, что он мой друг или часть нашей команды, а потому, что мы видели его в рабочем процессе и то, как этот парень тренируется.

Мы знаем, что на другой стороне будет стоять невероятно сильный парень, тот, кто заслуживает всего уважения в мире. Он скромен, когда продвигает бой, но с ним чрезвычайно трудно справиться внутри клетки. Он выдающийся, действительно жёсткий боец. Однако, честно говоря, на мой взгляд, у Иана отличные шансы на победу [в этом противостоянии], поскольку он очень стратегически мыслящий боец ​​и никогда не отказывается от плана на бой.

Гарри уже знал [задолго до анонса], кто будет его противником. Поэтому Иан не только начал этот тренировочный лагерь сейчас, он уже давно находится в процессе и сосредоточен на этом поединке. Иан с каждым днём ​​становится лучше, счастливее и понимает, какие возможности перед ним открываются. Он знает, какое оружие у него есть, и знает качество своего джиу-джитсу», — приводит слова Оливейры портал MMA Fighting.