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«В этом отличие Иана». Оливейра назвал преимущество Гарри в бою с Исламом Махачевым

«В этом отличие Иана». Оливейра назвал преимущество Гарри в бою с Исламом Махачевым
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне обладатель титула BMF бразилец Чарльз Оливейра назвал преимущество своего одноклубника и первого номера рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландца Иана Гарри в бою с 34-летним чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым. Их поединок состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Ивент пройдёт 16 августа, а их бой станет главным событием вечера.

«Отличие Иана — в его бойцовском интеллекте. Этот парень никогда не отступает от стратегии. Что бы команда ни планировала вместе с ним на бой, он будет следовать этому от начала до конца. Именно это отличает Иана. Как только он закрепит план в своей голове, Иан будет придерживаться его до конца, не изменит его. В этом отличие Иана. Он никогда не теряет концентрацию и отдаётся на 100% в боях», — приводит слова Оливейры портал MMA Fighting.

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