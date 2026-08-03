Хавьер Мендес назвал самого сложного соперника для Усмана Нурмагомедова в UFC

Хавьер Мендес, тренер чемпиона PFL в лёгком весе (до 70 кг) Усмана Нурмагомедова, заявил, что самым сложным соперником для россиянина в случае перехода в UFC станет бывший чемпион организации Илия Топурия.

«Если он всё-таки перейдёт [в UFC], я присматриваюсь к двум лидерам — кому-то вроде [Армана] Царукяна или [Илии] Топурии. Именно эти два поединка я считаю идеальными. Не «поединками мечты», а просто теми, в которых хотелось бы принять участие.

Как это будет на практике, если мы действительно перейдём туда? Скорее всего, нам дадут кого-то вроде Пэдди [Пимблетта]. Боец такого уровня — это тоже неплохо. Может быть, Макс Холлоуэй, кто знает. Но я полагаю, что это будет кто-то из пятёрки лучших.

Усман очень хорошо подходит по стилю для боя с каждым из этих парней. Самой сложной задачей, на мой взгляд, будет Топурия. Он станет самым сложным испытанием, однако мы найдём решение и для него. Именно к нему я бы отнёсся с наибольшим уважением перед боем… Наша самая трудная задача, над которой нам предстоит работать, — Илия», — рассказал Мендес в интервью на YouTube-канале Submission Radio.