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Британский силач Эдди Холл раскрыл дату и место следующего боя в MMA

Британский силач Эдди Холл раскрыл дату и место следующего боя в MMA
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Британский силач, обладатель титула «Самый сильный человек в мире» (2017), а также боец KSW Эдди Холл объявил, что его следующий бой по правилам MMA пройдёт в конце сентября в Техасе. Имя соперника британец пока не раскрывает.

«Нет, не могу сказать [имя соперника], пока всё не подтверждено. Я буду драться с одним человеком в конце сентября. Надеюсь, в Техасе. Жду этого», — заявил Холл в подкасте Cars & Money.

38-летний Холл дебютировал в MMA в апреле 2025 года на турнире KSW 105, нокаутировав Мариуша Пудзяновского за 30 секунд. После этого британец провёл только один поединок по правилам бокса против Томми Фьюри, которому проиграл решением.

На протяжении последнего года Холл активно продвигал идею боя с Диллоном Дэнисом. Соперники провели очную дуэль и согласовали лимит веса в 300 фунтов (около 136 кг) на август 2025 года. Однако поединок так и не состоялся.

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