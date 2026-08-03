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Дарья Железнякова проведёт следующий бой в UFC против Элис Перейры 10 октября — источник

Дарья Железнякова проведёт следующий бой в UFC против Элис Перейры 10 октября — источник
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Российский боец смешанных единоборств Дарья Железнякова проведёт следующий поединок в UFC против бразильянки Элис Перейры. Бой состоится 10 октября на турнире UFC Vegas 122. Об этом сообщает журналист Лео Гимарайнш.

На счету 30-летней Железняковой 10 побед и три поражения в профессиональной карьере. 5 из 10 побед россиянка одержала досрочно. Она дебютировала в ММА в июле 2019 года и является чемпионкой России по кикбоксингу 2014, 2018 и 2019 годов. В UFC Железнякова провела четыре боя, одержав две победы и потерпев два поражения.

Перейра одержала в UFC одну победу и потерпела одно поражение. Для бразильянки этот бой станет третьим в сильнейшей лиге мира.

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