Дарья Железнякова проведёт следующий бой в UFC против Элис Перейры 10 октября — источник

Российский боец смешанных единоборств Дарья Железнякова проведёт следующий поединок в UFC против бразильянки Элис Перейры. Бой состоится 10 октября на турнире UFC Vegas 122. Об этом сообщает журналист Лео Гимарайнш.

На счету 30-летней Железняковой 10 побед и три поражения в профессиональной карьере. 5 из 10 побед россиянка одержала досрочно. Она дебютировала в ММА в июле 2019 года и является чемпионкой России по кикбоксингу 2014, 2018 и 2019 годов. В UFC Железнякова провела четыре боя, одержав две победы и потерпев два поражения.

Перейра одержала в UFC одну победу и потерпела одно поражение. Для бразильянки этот бой станет третьим в сильнейшей лиге мира.