Забит Магомедшарипов и Белал Мухаммад выступят на ACBJJ 22 в Стамбуле

Бывший боец UFC, выступавший в полулёгком весе, россиянин Забит Магомедшарипов проведёт поединок против Юсуфа Залала на турнире ACBJJ 22. Событие состоится 30 августа в Стамбуле (Турция).

Фото: ACBJJ

Изначально россиянин должен был совершить своё возвращение в спорт на турнире ACBJJ, который прошёл 5 июля в Москве. Его соперником должен был стать 21-летний американский боец наилегчайшего веса UFC Рауль Росас-младший. Но Забит вылетел из-за повреждения ноги, в результате чего в качестве замены выступил его брат Хасан Магомедшарипов.

В соглавном событии вечера бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад встретится с Керимом Энгизеком. Мухаммад владел титулом в 2024 году, но затем уступил его Джеку Делла Маддалене.