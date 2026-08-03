Источник: Оверим и Верхувен могут провести трилогию в боксе, MMA и кикбоксинге

Бывший претендент на титул UFC нидерландец Алистар Оверим и экс-чемпион Glory в тяжёлом весе соотечественник Рико Верхувен ведут переговоры о проведении трилогии поединков в разных дисциплинах — боксе, MMA и кикбоксинге. Об этом сообщает издание Bloody Elbow со ссылкой на boxing.media.

Согласно информации источника, первый бой может пройти по правилам бокса на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Второй поединок состоится в MMA, а третий — в кикбоксинге. Пост в социальной сети с эмодзи глаз и песочных часов от Black Book PR, представляющей интересы Оверима, содержал намёк на скорое объявление.

Оверем должен был встретиться с Верхувеном за титул чемпиона GLORY в тяжёлом весе ещё в 2021 году, но был вынужден сняться с боя из-за травмы. После завершения карьеры в UFC нидерландский ветеран возобновил выступления в кикбоксинге.

В мае Верхувен провёл боксёрский поединок против Александра Усика и уступил раздельным решением судей. При этом Рико провёл один бой в MMA — в 2015 году он нокаутировал Виктора Богуцки в первом раунде.