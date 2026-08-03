Хабиб рассказал, что оплатил год занятий английским своим бойцам, а они выучили три слова

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула организации в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов пошутил над своими подопечными, в том числе над 27-летним непобеждённым российским бойцом, выступающим в лёгком весе, Амру Магомедовым, рассказав, что оплатил им год занятий английским языком, а в итоге они выучили всего несколько слов.

«Вот этот парень и этот парень (указал на Магомедова)… Я оплатил им год занятий английским языком. И знаешь, какие три слова они выучили? «Я в порядке, Альхамдулиллях, спасибо». А ещё «Можно мне горячий чай?» — и всё!» — сказал Нурмагомедов в видео для YouTube-канала Anatomy of a Fighter.