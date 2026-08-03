Дэн Харди: Нейт Диаз не согласится на бой с Джейком Полом в ММА ни за какие деньги

Бывший боец UFC американец Дэн Харди заявил, что Нейт Диаз не согласится на поединок по правилам ММА с Джейком Полом ни за какие деньги. По словам британца, у Диаза нет ни скорости, ни мощи, чтобы составить конкуренцию блогеру.

«Я определённо надеюсь, что Джейк проведёт бой. На всех встречах, в которых я участвовал и где обсуждалась эта тема, разговор всегда сводился к тому, что он рано или поздно дебютирует в ММА. Мы знаем, что он хотел провести бой с Нейтом Диазом. Но я не думаю, что Нейт согласится на этот поединок за какие-либо деньги. Можете считать меня сумасшедшим. Я уже говорил это раньше, и меня называли сумасшедшим. Однако для Нейта Диаза это проигрышный бой.

Люди считают меня безумцем, когда я так говорю, но я находился у самого канваса во время боксёрского поединка Нейта и Джейка, и ни один удар Диаза не потряс Пола. У Джейка были скорость и мощь, а у Нейта не было ни того, ни другого. Наблюдать за этим с близкого расстояния было очень странно.

Главным оружием братьев Диаз всегда было давление. Они могли избивать соперника до тех пор, пока тот либо не сдавался под этим напором, либо не пытался перевести бой в партер, открывая возможность для приёма. Я не уверен, что у Нейта достаточно хорошая ударная техника, чтобы поставить Джейка в положение, при котором ему пришлось бы переводить бой в партер. И я точно не думаю, что у Нейта достаточно мощи, чтобы потрясти Джейка. Ему пришлось бы брать количеством ударов. Однако с учётом урона, который Нейт уже получил за карьеру, не думаю, что он смог бы выдержать большое количество попаданий Джейка в маленьких перчатках ММА», — сказал Харди в интервью изданию MMA Junkie.