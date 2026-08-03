Дэн Харди назвал идеального соперника для дебюта Джейка Пола в ММА

Бывший боец UFC Дэн Харди заявил, что идеальным соперником для дебюта Джейка Пола в ММА стал бы Майк Перри.

«Если говорить о варианте, который кажется мне логичным, — и сейчас я высказываю исключительно своё личное мнение как Дэн Харди, это никак не связано с PFL или MVP, — у нас скоро состоится бой Майка Перри и Диллона Дэниса. Если Диллон Дэнис вообще доберётся до клетки, думаю, Майк Перри его просто уничтожит.

И мне кажется, что именно Майк Перри — идеальный соперник для Джейка Пола в ММА. В этом есть смысл. Он настоящий зверь и готов драться по любым правилам. Мы знаем, что он не захочет переводить бой в партер, поэтому Джейку не придётся слишком беспокоиться о борьбе. Кроме того, Джейку не нужно будет искать Перри по клетке, Майк сам будет идти вперёд. Есть и ещё один момент, хотя Майк Перри может со мной не согласиться: он бьёт не так тяжело, как [Фрэнсис] Нганну. И я не знаю, выдержит ли челюсть Джейка Пола удар Фрэнсиса Нганну, особенно после того, что произошло в его последнем бою.

Джейку нужно понимать, что, вероятно, его оптимальная категория — это небольшой полутяжёлый вес или крупный средний вес. Подбирать соперников следует соответственно. Потому что, думаю, Нганну отправил бы его в другое измерение одним ударом. При этом у нас есть тяжеловесы, которых можно свести с Нганну, так что для Фрэнсиса тоже найдутся подходящие варианты», — сказал Харди в интервью для MMA Junkie.