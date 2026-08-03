Даниэль Кормье: Хамзат Чимаев и Шон Стрикленд не смогут продать реванш как кровную вражду

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье заявил, что Шон Стрикленд и Хамзат Чимаев больше не смогут продать реванш на их противостоянии.

«Они говорили, что готовы убить друг друга, и всё такое, а потом эта история была похоронена. Я подумал: «Ладно, всё кончено», потому что теперь уже невозможно продать реванш или какое-либо продолжение противостояния между этими двумя. Вы ведь почти приоткрыли занавес и показали, что происходит за кулисами.

Обычно мы все сразу подхватываем такое: «О, между этими двумя настоящая вражда», а мы знаем, что настоящая неприязнь между бойцами обычно означает хороший бой. И, если честно, сам поединок не был плохим. Шон Стрикленд практически контролировал ход боя своим джебом и в тот вечер провёл отличный бой. Хамзат так и не смог включиться. Но мы бы всё равно говорили: «Боже мой, они снова взялись за своё. Два парня, которые ненавидят друг друга, снова будут драться». Если бы не тот момент в Ньюарке. Момент, который нам на самом деле был не нужен. Он был совершенно лишним.

Необязательно зарывать топор войны, особенно когда парень, которого ты победил и отобрал у него пояс, настолько доминирует над всеми остальными, что у него есть очень хорошие шансы снова пробиться к титульному бою… Когда Стрикленд говорит тебе: «Это всё было ненастоящим, я просто продавал бой», ты ему веришь. Он ничего не приукрашивает, и именно поэтому люди его любят. Я бы смотрел, как эти двое дерутся, каждый день недели, потому что мне нравится противостояние внутри самого боя. Но как убедить обычного зрителя, если главный человек в нашей лиге, который всегда говорит правду, сам сказал нам, что на самом деле не ненавидит его настолько сильно, как могло показаться? Они уже не смогут продать этот бой как кровную вражду, как сделали в прошлый раз», — сказал Кормье в видео для своего YouTube-канала.