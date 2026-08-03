Глава MVP: наша цель в том, чтобы отдавать спортсменам как минимум 50% доходов

Глава Most Valuable Promotions (MVP) Накиса Бидарян заявил, что выплата бойцам 50% дохода от мероприятий создаст «огромную ценность» для бизнеса. По его словам, справедливое распределение доходов делает спортсменов более вовлечёнными, а продукт — качественнее.

«Мы основали эту компанию пять лет назад и стали теми, кто меняет правила игры в боксе и в сфере потребления контента. Мы провели первое профессиональное спортивное мероприятие в прямом эфире на Netflix. Когда мы решили заняться ММА, то всегда говорили: если это будет успешно, мы будем делать больше.

И как должно было выглядеть это «больше»? Что ж, теперь это означает, что в нашем распоряжении инфраструктура мирового уровня, бойцы мирового уровня и руководство Джона Мартина, который является генеральным директором всей платформы.

Наша цель всегда заключалась в том, чтобы отдавать спортсменам как минимум 50% доходов. Если посмотреть на традиционные командные виды спорта, где спортсмены получают такую долю выручки, то все эти организации создали огромную корпоративную стоимость… Если посмотреть на другие виды спорта, когда спортсмены получают справедливую долю, они становятся более вовлечёнными и более заинтересованными, продукт становится лучше, и внутри появляется полное единство.

Мы планируем оставаться частной компанией ещё долгое время, и это даёт нам финансовую гибкость, которой у публичной компании попросту нет. Во многом мне бы хотелось, чтобы UFC уже завтра вышел и заявил: «Мы повышаем выплаты бойцам до 50%». Но знаете что? Они не могут этого сделать. Это уничтожит их прибыльность, снизит стоимость компании и ударит по личному состоянию её владельцев. У нас есть возможность действовать агрессивно при заключении сделок и привлекать лучших спортсменов мира», — приводит слова Бидаряна издание Bloomberg.